Maltempo nel catanzarese,condizioni meteo in lento miglioramento

agenzia

Chiuse scuole zona sud capoluogo. Frana blocca strada

PETRIZZI, 03 FEB – Ha creato danni e disagi il maltempo che, nella giornata di ieri, si è abbattuto sulla Calabria e in particolare in provincia di Catanzaro. Dopo l’allerta arancione decretata per l’improvviso peggioramento, oggi è stata disposta l’allerta gialla in tutta la regione. Le condizioni meteo appaiono migliorate anche se il cielo rimane ancora nuvoloso e, secondo gli esperti, nel pomeriggio-sera potrebbero verificarsi altre piogge. Oltre al capoluogo, dove oggi le scuole della zona sud della città rimarranno chiuse per danni alla rete idrica, particolarmente colpita dalle precipitazioni intense e da una forte grandinata, è stata la zona del basso Ionio. Frane e smottamenti di terreno si sono registrate in diverse località anche nelle zona interne. A Petrizzi, proprio per una frana – fa sapere l’Anas – è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 182 “Delle Serre Calabre” dal km 80,200 al km 88,900. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

