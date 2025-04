Maltempo nel Torinese, 1.521 chiamate ai vigili del fuoco

agenzia

Salvate 80 persone in provincia

TORINO, 18 APR – Sono state 1.521 le chiamate ai vigili del fuoco dalle 18 di mercoledì alle 6.30 di oggi nel Torinese. Hanno riguardato allagamenti, crolli, frane, incendi e richieste di soccorso. Sono state salvate 80 persone solamente nella provincia di Torino. Al momento la situazione è in miglioramento e i vigili del fuoco stanno operando in continuità nelle zone colpite per ripristinare le normali condizioni di sicurezza, in particolare nelle zone del Chivassese (Monteu da Po, Lauriano, an Sebastiano da Po) e della bassa Val di Susa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA