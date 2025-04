Maltempo nel Varesotto, frana e allagamenti

agenzia

Particolarmente colpita l'area nord della provincia

VARESE, 23 APR – Una forte perturbazione si è abbattuta sul nord della provincia di Varese intorno alle 19 di questa sera. Le zone più colpite sono le località di Bregazzana, Sant’ Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna (Varese) tra Varese e Induno Olona (Varese). Principalmente le chiamate di soccorso riguardano allagamenti e alberi caduti, numerosi sono i mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco al lavoro. Situazione critica in Valganna dove una frana si è staccata a lato della Strada Statale 233 all’altezza delle grotte. Segnalati altri cedimenti minori con sassi sull’asfalto, molto compromessa la viabilità. Difficoltà si registrano anche a Induno Olona con numerosi allagamenti registrati in particolare nella zona industriale. Qui una persona è stata evacuata dal piano terra al piano superiore della propria abitazione dai vigili del fuoco. Gli allagamenti sulle strade hanno travolto le auto in sosta. I vigili del fuoco sono impegnati su un fronte (in aumento) di dieci interventi.

