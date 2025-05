Maltempo nell’Aquilano, grandine e allagamenti

agenzia

Temporali e auto bloccate nelle periferie del capoluogo

L’AQUILA, 27 MAG – Un violento temporale accompagnato da grandine ha colpito nel pomeriggio nell’Aquilano, causando importanti disagi alla circolazione stradale. In diverse aree si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso per liberare le carreggiate e assistere gli automobilisti rimasti bloccati. Forti grandinate sono state segnalate nell’Alta Valle dell’Aterno: disagi sono stati segnalati soprattutto a Capitignano. Fenomeni simili si erano già verificati nei giorni scorsi nella provincia di Chieti, provocando danni alle coltivazioni. All’Aquila, sempre nel pomeriggio, un violento acquazzone ha causato allagamenti nella zona est della città. La circolazione è andata in tilt e numerosi veicoli sono rimasti in panne. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno ricevuto decine di chiamate, in particolare dai quartieri di Sant’Elia, Torretta e Collesapone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA