Maltempo: notte di preoccupazione in Emilia, fiumi monitorati

agenzia

Secchia, Enza, Panaro: case isolate per frane e allagamenti

BOLOGNA, 25 GIU – Notte di preoccupazione in Emilia con la pioggia che continua e i fiumi, in particolare Secchia, Enza e Panaro, monitorati dalla protezione civile e dalle forze dell’ordine e di soccorso, in alcune zone di Appennino reggiano, modenese, parmense e piacentino dove diversi Comuni hanno lanciato messaggi di allerta alla popolazione, invitandola a limitare gli spostamenti. In provincia di Reggio Emilia sono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza e i carabinieri collaborano con protezione civile ed enti competenti operazioni soccorso: alcune strade chiuse per frana nei comuni di Carpineti, mentre a Coriano di Castelnovo ne’ Monti 30 abitazioni sono state allagate al piano terra, con le persone messe in sicurezza al piano superiore. A Ottosalici in dieci sono isolati a causa di una frana e altrettante case rimangono isolate nel territorio di Toano, dove già ieri pomeriggio si erano presenti disagi. Problemi sempre per smottamenti sulle strade a Canossa, Vezzano sul Crostolo, Baiso. A Carpaneto (Piacenza) è straripato un canale. Nel Modenese sono stati chiusi i ponti sul Secchia: Ponte Alto a Modena, Ponte dull’Uccellino tra Modena e Soliera, dove il fiume ha superato soglia 2. In programma anche la chiusura del Ponte di Navicello sul Panaro, ed è stata chiusa la fondovalle del Panaro per una frana

