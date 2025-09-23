Maltempo, nubifragio notturno e allagamenti in Friuli

agenzia

Colpita la zona di Latisana e del golfo

LATISANA, 23 SET – Il primo passaggio del fronte temporalesco previsto sul Friuli Venezia Giulia ha causato danni e disagi nella notte a Latisana (Udine) e nelle aree contermini del golfo. Attorno a mezzanotte, in pochi minuti, è caduto un acquazzone particolarmente intenso che ha provocato oltre trenta richieste di intervento dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi, sebbene fossero entrate in funzione anche apposite idrovore. Sono intervenute le squadre di Latisana, Lignano, Codroipo e Portogruaro (Venezia). Hanno operato anche i volontari delle squadre comunali di protezione civile di Latisana e Lignano. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba, mentre i volontari hanno proseguito il monitoraggio anche stamani. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla dalle 18 di oggi su tutta la regione ad eccezione della zona montana.

