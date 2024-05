Maltempo: oltre 180 interventi nel Modenese per allagamenti

agenzia

Tantissime le richieste per svuotamenti di garage dall'acqua

BOLOGNA, 21 MAG – Oltre 180 interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. Gli interventi sono concentrati nei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. Tantissime le richieste per svuotamenti di garage. Hanno operato solo ieri sera dieci squadre di pompieri del comando di Modena e altre cinque di rinforzo da altri comandi della regione. Un centinaio i vigili del fuoco impegnati sul territorio provinciale. Anche nel Bolognese gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre un centinaio. Decine di richieste sono arrivate dalle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Per lo più i pompieri sono intervenuti per danni d’acqua, prosciugamenti e alberi pericolanti. Oggi le scuole in alcuni comuni, da Vignola a Valsamoggia, sono state chiuse per precauzione. Precipitazioni ancora forti questa mattina, in particolare sul settore centro-occidentale, ma – in base al bollettino dell’Arpae – si va verso l’attenuazione nelle prossime ore con tendenza a schiarite. Rovesci isolati attesi nuovamente nella notte.

