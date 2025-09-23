Maltempo, oltre 600 soccorsi compiuti dai vigili del fuoco

agenzia

470 in Lombardia, 70 in Liguria e 55 in Piemonte

ROMA, 23 SET – Dalla giornata di ieri i Vigili del fuoco hanno portato a termine oltre 600 interventi per fronteggiare gli effetti del maltempo che da ieri sta interessando il Nord Ovest Italia. In Lombardia squadre del Corpo nazionale hanno effettuato nelle ultime 24 ore 470 soccorsi, tra le province di Milano, Monza Brianza e Como. Al momento sono operativi in regione 390 vigili del fuoco con 130 automezzi. A Savona, in Liguria, sono stati svolti 70 soccorsi connessi al maltempo, e oggi stanno operando 53 unità del Corpo nazionale con 18 automezzi. In Piemonte ad Alessandria le squadre hanno completato 55 interventi dovuti alle forti piogge che ieri hanno interessato il territorio. A Spigno Monferrato sono in atto da ieri le operazioni di ricerca di una donna, trascinata via dall’acqua con il proprio camper per la piena del torrente Valle.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA