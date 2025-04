Maltempo: Pavia, il Ticino esondato nel Borgo Basso

agenzia

Nell'ultima ora ha iniziato a rallentare la crescita del fiume

PAVIA, 18 APR – Via Milazzo, la strada del Borgo Basso di Pavia che si affaccia sul Ticino, è completamente sotto l’acqua. Il fiume è esondato in mattinata, penetrando nei piani interrati e nei piani terra delle abitazioni. La notizia positiva è che ha iniziato a rallentare il ritmo di crescita, che sino a metà pomeriggio era di 15 centimetri l’ora. La speranza è che entro questa notte il livello possa cominciare a scendere, anche perché nel frattempo sarà passata l’onda di piena del Po e diventerà meno complessa la confluenza tra i due fiumi all’altezza del ponte della Becca. “La situazione è seria, ma sotto controllo”, ha dichiarato l’assessore comunale Rodolfo Faldini dopo aver fatto il punto con Protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco. “Le persone sono rimaste nelle loro case, raggiungendo i piani superiori. Non c’è stato alcuno sgombero – ha aggiunto -. Per gli interventi di necessità, utilizziamo le imbarcazioni a nostra disposizione. Stiamo cercando di alleviare i disagi dei residenti. Ci auguriamo che con il passare delle ore venga meno l’attuale allame rosso, che dovrebbe diventare di colore arancione nella mattinata di domani”. In mattinata il sindaco Michele Lissia aveva firmato un’ordinanza che istituisce alcuni provvedimenti urgenti per l’esondazione del fiume Ticino. In particolare si stabilisce “sino al termine delle esigenze di allerta ed emergenza il divieto di transito pedonale e veicolare in via Milazzo e via Trinchera” e si dispone di “evacuare i piani interrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario. In caso di mancanza di quanto prima detto, evacuare l’abitazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA