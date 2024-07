Maltempo: pesa pubblica sradicata dal vento nel Vercellese

agenzia

I vigili del fuoco sono al lavoro a Borgo Vercelli

VERCELLI, 13 LUG – Le forti raffiche di vento hanno provocato il distacco della pesa pubblica, un prefabbricato situato nella periferia del paese, finito in mezzo alla provinciale: è una delle conseguenze della bomba d’acqua che nella serata di ieri ha colpito Borgo Vercelli, centro abitato al confine con il Novarese, dove fino a tarda notte sono intervenute una serie di squadre di vigili del fuoco provenienti da Vercelli, Livorno Ferraris e Santhià. Ci sono stati tetti scoperchiati, caduta di mattoni e calcinacci da alcuni edifici fatiscenti, chicchi di grandine grandi come albicocche e alberi abbattuti, ma non risultano feriti. Sono stati riscontrati danni anche all’edificio che ospita l’ex casa di riposo, dove il vento ha divelto il tetto, come già nel 2022. Sono in corso di quantificazione i danni registrati in paese da parte del sindaco Mario Demagistri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA