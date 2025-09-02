Maltempo: piante divelte, comuni vicentini al buio nella notte

agenzia

Decine di interventi dei vigili del fuoco

VICENZA, 02 SET – Conta dei danni nel Vicentino a seguito del temporale che si è abbattuto nella notte in particolare nei comuni del sud del territorio berico. Colpiti i comuni berici di Lonigo, Sarego, Brendola, Arcugnano, Zovencedo, Alonte, Longare, Sarego. Decine le piante abbattute dal forte vento che hanno bloccato strade, minacciato case e in alcuni casi divento pali della luce con alcune zone che sono rimaste al buio. A Lonigo (Vicenza) il tetto di un’azienda è stato scoperchiato e pure alcuni muri di cinta sono crollati a causa delle raffiche di vento. Al lavoro dalla notte diverse squadre die vigili del fuoco. –

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA