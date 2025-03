Maltempo, Piciocchi ringrazia chi ha aiutato Genova a rialzarsi

agenzia

'Città dimostra il suo volto migliore: quello della solidarietà'

GENOVA, 23 MAR – “Un grazie di cuore alla Protezione civile, alla polizia locale, ad Aster, agli operatori, ai tecnici e a tutti i volontari che oggi si sono messi subito al lavoro, senza sosta, per aiutare un quartiere a rialzarsi. In momenti come questi, Genova dimostra il suo volto migliore: quello della solidarietà”. Così il vicesindaco facente funzioni di sindaco a Genova e candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi commenta via social l’impegno dei lavoratori pubblici e dei volontari impegnati dall’alba di oggi a ripulire dal fango il quartiere di Certosa in Val Polcevera interessato da allagamenti a seguito del forte temporale abbattutosi nella notte nel capoluogo ligure.

