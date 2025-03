Maltempo: piogge e temporali in arrivo al centro-nord

agenzia

Protezione civile, allerta gialla in otto regioni

ROMA, 09 MAR – Una perturbazione di origine atlantica determinerà dal pomeriggio di oggi un marcato peggioramento delle condizioni meteo, in una prima fase sulle regioni di nord-ovest, poi sul resto del centro Italia. I fenomeni meteo, informa il Dipartimento della Protezione civile, potrebbero provocare criticità idrogeologiche e idrauliche, per questa ragione è stato emesso un avviso che prevede dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 9 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Liguria, in estensione a Piemonte – specie sui settori meridionali -, Appennino emiliano e Toscana. Dalla mattinata di domani l’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Umbria e Lazio, nonché sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 10 marzo, allerta gialla meteo-idro su settori di Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise, nonché su tutto il territorio di Lazio e Umbria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA