Maltempo, pompieri salvano due persone e il cane ad Alessandria

agenzia

Erano rimasti bloccati nell'abitazione di Valmadonna

ALESSANDRIA, 17 APR – I soccorritori fluviali dei vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone e il loro cane, rimasti bloccate nella loro casa nel sobborgo alessandrino di Valmadonna. L’ondata di maltempo ha infatti causato allagamenti. L’abitazione è stata raggiunta con il gommone da rafting e gli operatori hanno messo in sicurezza gli occupanti. Complessivamente dalla mezzanotte sono stati effettuati – come fatto sapere dal comando provinciale – circa 75 interventi.

