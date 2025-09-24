Maltempo: proseguono ricerche per dispersa nell’Alessandrino

agenzia

Sopralluogo di assessore regionale a Spigno Monferrato e Pareto

SPIGNO MONFERRATO, 24 SET – Proseguono anche oggi le ricerche della turista tedesca dispersa dopo l’ondata di maltempo della nottata fra domenica e lunedì in località Squaneto, nel campeggio di Lago Isola in territorio di Spigno Monferrato (Alessandria). Nelle scorse ore intanto Federico Riboldi, vicesegretario regionale FdI e assessore regionale alla Sanità, e il deputato Enzo Amich hanno effettuato un sopralluogo nelle aree colpite dalle piogge eccezionali degli ultimi giorni. Il loro pensiero va alla famiglia della donna: “Era venuta a cercare tranquillità e ha invece trovato la morte in modo tragico”. Sul posto per cercarla ci sono quattro squadre fluviali dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Alessandria e da altri della regione. Sono impegnate anche unità del gruppo operativo speciale movimento terra con un escavatore per la rimozione di parte del materiale depositato dalla piena, col coordinamento dell’autofurgone Ucl (Unità comando locale). Riboldi e Amich hanno incontrato sul posto Walter Astengo e Walter Borreani, sindaci di Spigno e Pareto, i comuni della provincia alessandrina maggiormente colpiti. Assessore e deputato fanno sapere di avere avviato un contatto con il ministero della Cultura “per individuare soluzioni rapide ed efficaci per il ponte millenario che, dopo un parziale crollo, rischia di essere definitivamente compromesso. Alla luce di quanto sta accadendo – affermano -, riteniamo necessario sia immediatamente riconosciuto lo stato di calamità naturale. La priorità, in queste ore, è garantire la sicurezza delle persone e ripristinare nel minor tempo possibile la normalità”.

