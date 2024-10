Maltempo: riaperti a Torino i Murazzi del Po

agenzia

Dopo la chiusura precauzionale disposta da venerdì sera

TORINO, 20 OTT – A partire da questa mattina i Murazzi del Po sono nuovamente accessibili, dopo la chiusura al traffico veicolare e pedonale predisposta in via precauzionale dalla serata di venerdì. Lo riferisce il Comune di Torino in una nota. Dopo il passaggio della piena, nella giornata di ieri il livello delle acque è gradualmente diminuito, permettendo la conclusione delle operazioni di pulizia e di rimozione del limo dalle superfici. L’area è ora nuovamente fruibile in sicurezza, e anche i locali potranno riprendere la loro attività. Secondo le previsioni meteo, inoltre, dal primo pomeriggio è attesa un’attenuazione delle precipitazioni. La situazione delle altre aste fluviali cittadine è nella norma e non si segnalano ulteriori criticità.

