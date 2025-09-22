Maltempo: ricerche dispersa nell’Alessandrino, è una turista

agenzia

Era in camper col marito e due cani e cercava di salvarsi

ALESSANDRIA, 22 SET – Proseguono a Spigno Monferrato (Alessandria) le ricerche della donna scomparsa questa notte, di origine tedesca – come spiegato dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco -. Era con il marito in un camper nel campeggio Lago Isola vicino al torrente Valla. Si sono accorti dell’arrivo della piena mentre era ancora buio e hanno tentato di scappare a piedi. L’uomo, con un primo cane in braccio, è riuscito a mettersi in salvo. La donna invece sarebbe scivolata e trascinata via dalla corrente con un secondo cane. Sono impiegati per le ricerche i vigili di Acqui Terme, con le squadre della centrale di Alessandria, dei comandi di Cuneo e Asti, i sommozzatori del nucleo di Torino, droni e l’elicottero Drago del reparto volo di Genova. Dopo la riunione in Prefettura ad Alessandria sull’ondata di maltempo che ha colpito buona parte della provincia – compreso il capoluogo – non essendosi create condizioni estreme, il Comune parla di deflusso in città del fiume Bormida senza criticità. Di conseguenza è stato ridotto il presidio della polizia locale vicino al ponte, mentre quello della protezione civile resta in stato di allerta. Nel sobborgo di Spinetta Marengo al sono lavoro ulteriori mezzi di Amag Reti Idriche e della protezione civile per potenziare le operazioni di pulizia.

