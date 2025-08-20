Maltempo: rovesci in Versilia, allagamenti e alberi caduti

agenzia

Maggiori disagi a Pietrasanta, tanta pioggia anche a Montemurlo

VIAREGGIO (LUCCA), 20 AGO – Temporali e rovesci in Toscana, come previsto e in luoghi sparsi. Sono già 54 mm di pioggia caduti nel tardo pomeriggio, in un’ora, a Pietrasanta, con disagi anche agli eventi pubblici come il Festival della Versiliana, e 51 mm a Montemurlo in provincia di Prato, nell’interno della regione. E’ possibile un peggioramento anche sulla costa livornese e pisana, segnala la Regione Toscana, mentre “altri nuclei temporaleschi, ma a carattere isolato-sparso potranno attivarsi sul resto della regione”. A Pietrasanta allagamenti delle strade e piccole esondazioni nel reticolo dei canali e dei fossi che scendono al mare. Una pianta è caduta e un paio di attività ricettive a Marina sono in difficoltà per la pioggia copiosa. E’ entrato in funzione il sistema di alert per il sottopasso Avis perché impraticabile per allagamento. Alle 18,47 registrato cumuli di pioggia di 50 mm circa a Capriglia e 30-40 sul resto del territorio. Appena il fronte dei temporali lo permette, squadre dell’ufficio tecnico e del volontariato del Comune partiranno per i sopralluoghi. Ostruita la strada provinciale per Camaiore da una pianta abbattuta dal maltempo. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco. Allagamenti anche in strade di Torre del Lago Puccini. Invece la notte scorsa, si apprende, è caduta una porzione del tetto del campanile della chiesa di San Paolino a Viareggio ed è rimasto danneggiato uno scalino di entrata della chiesa. Allagata la passeggiata di Viareggio. Annullata la partita di calcio in programma stasera Seravezza-Viareggio per il maltempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA