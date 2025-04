Maltempo, saltano 3 corse per Elba, stop collegamenti Giglio

agenzia

Su Livorno anche se mare grosso traffico regolare

LIVORNO, 17 APR – Stop ai collegamenti con le isole del Giglio e anche di Giannutri, che partono da Porto Santo Stefano (Grosseto), saltate tre corse per l’Elba (Livorno). Questa la situazione stamani a causa del mare mosso e del vento: lungo la costa maremmana e per l’Arcipelago l’allerta è arancione, sul resto del territorio costiero è invece gialla. Nessun problema invece al momento al porto di Livorno, per il traffico traghetti: la corsa per Capraia del Montomoli, che ieri sera è dovuto tornare indietro a metà percorso causa condizioni meteomarine sfavorevoli, è prevista infatti oggi per le 14. Qualche lieve disagio appunto stamani per l’isola d’Elba nei collegamenti con Piombino, anche se le corse sospese sono state alla fine 3 su 8. Oltre all’aliscafo, come confermano dalla capitaneria di Piombino, che non è partito, si sono fermate due navi di Toremar e una di Blue Navy, mentre il resto sta viaggiando regolarmente. Nel canale di Piombino il vento di Scirocco ha causato un po’ di mare grosso con onde di due metri. Condizioni che secondo le previsioni dovrebbero mantenersi stabili fino a un miglioramento annunciato poi in serata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA