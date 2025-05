Maltempo, scoperchiata scuola in Friuli

agenzia

Forti disagi in tutto il Fvg, strade allagate, alberi caduti

TRIESTE, 22 MAG – Nel pomeriggio in Friuli si è abbattuta una tromba d’aria nella zona di Dignano (Udine). Questa ha scoperchiato parzialmente il tetto della scuola primaria che dunque il sindaco ha fatto chiudere. Tanti gli alberi piombati sulle strade di numerosi comuni del Friuli, con frequenti allagamenti e dunque sottopassi chiusi e campi agricoli sommersi dall’acqua. Rispetto alla mattina, nel pomeriggio la linea temporalesca si è spostata verso l’area montana, con particolare intensità sulle Prealpi Giulie. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 70 chilometri orari in zona Rest e sul monte Matajur, ma anche sulla costa, tra Lignano, Grado e Fossalon il vento ha superato i 50 chilometri orari. In particolare al largo di Lignano la Guardia costiera ha soccorso una barca a vela di otto metri in grande difficoltà, con a bordo quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza, di cittadinanza tedesca. Decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco; in azione anche i volontari della Protezione civile, intervenuti per mettere in sicurezza le strade ed evitare che gli automobilisti rimanessero intrappolati. Come previsto, a Trieste da ore piove intensamente ma fino a questo momento non si registrano particolari disagi. Per la notte, però, è previsto che si alzi il vento da nord inizialmente sulla fascia occidentale della regione, poi vento di Bora sulla fascia orientale, con raffiche anche sostenute.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA