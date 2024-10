Maltempo su buona parte dell’Italia, rischio alluvioni

agenzia

ILMeteo.it, probabile formazione di un ciclone simil-tropicale

ROMA, 17 OTT – Il fronte caldo nordafricano insieme al ciclone atlantico porterà il maltempo estremo in Italia. Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma il risultato della somma delle 2 perturbazioni: entro il 22 ottobre avremo accumuli eccezionali concentrati in 3-4 giorni, anche oltre i 400 litri per metro quadrato, quasi la metà di quanto piove in un anno. Nelle ultime ore il fronte caldo nordafricano ha spinto sabbia del deserto nei cieli italiani e ha già favorito nubifragi e alluvioni sul Nordovest. Questo fronte sarà ancora attivo oggi, con piogge abbondanti su Nordovest e Toscana costiera, poi tra pomeriggio e sera anche verso le restanti regioni centrali tirreniche. Anche sul Nordest acquazzoni intensi con l’ingresso del ciclone atlantico e di un fronte freddo molto attivo. Domani, venerdì 18, maltempo su quasi tutta l’Italia e un graduale calo delle temperature: le massime più elevate previste sul versante centro-meridionale adriatico non oltre i 25°C. Nel weekend probabile formazione di un ciclone simil-tropicale con tanto vapore all’interno e un cuore caldo (temperatura dell’occhio del ciclone maggiore delle spire nuvolose esterne) potrebbe portare alluvioni al Sud. La temperatura del mare ancora calda e la potenza prevista del ciclone simil-tropicale potrebbero scaricare più di 400 litri di pioggia su ogni metro quadrato. Al momento la zona prevista per questo impatto estremo è la Calabria ionica, ma, precisa Ilmeteo.it, non è possibile dare indicazioni precise con 3-4 giorni di anticipo: il ciclone simil-tropicale seguirà una traiettoria che al momento non può essere prevista con certezza al 100%. Nel weekend pioverà su quasi tutta l’Italia, sabato più forte al Nord-Est e al Sud, domenica soprattutto al Sud; e sulle regioni meridionali il ciclone potrebbe colpire ancora fino a lunedì e localmente martedì. In sintesi, il doppio attacco dal Nord Africa e poi dall’Atlantico, insieme alla temperatura del Mar Mediterraneo ancora calda, genererà potenziali situazioni alluvionali da Nord a Sud: non si possono escludere criticità ovunque, al massimo si stima un minor quantitativo di pioggia in Sardegna e sul medio Adriatico. Nel dettaglio – Giovedì 17. Al Nord: piogge via via più intense dal Nordovest verso il Nordest. Al Centro: maltempo specie dal pomeriggio su Toscana e poi Umbria e Lazio. Al Sud: ultime ore di sole e caldo. Venerdì 18. Al Nord: fortemente instabile. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci forti dalla sera. Sabato 19. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: brutto tempo ovunque. Al Sud: maltempo. – Tendenza: domenica ancora con piogge sparse, forti al Sud almeno fino a martedì.

