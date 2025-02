Maltempo: su costa Abruzzo in poche ore la pioggia di 2 mesi

agenzia

A Pescara strade allagate, in azione Protezione Civile e Vvf

PESCARA, 15 FEB – “In poche ore sono caduti 100 mm di acqua, cioè la pioggia che, in media, cade in due mesi invernali”. Così il meteorologo Giovanni De Palma, di AbruzzoMeteo.org, analizza l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla costa abruzzese. Le intense precipitazioni stanno interessando l’area costiera compresa tra Giulianova (Teramo) e Ortona (Chieti), con disagi in tutte le località coinvolte, da Pescara a Montesilvano (Pescara), da Silvi a Pineto (Teramo) e a Francavilla al Mare (Chieti). “La quantità di acqua che sta cadendo – dice all’ANSA De Palma – è tale da generare inevitabilmente disagi. Avremo ancora 2-4 ore di pioggia intensa e poi assisteremo a un miglioramento, entro la serata o nottata. Quella in corso è l’ultima fase intensa di questa ondata di maltempo”. A Pescara il Comune ha attivato la Protezione civile con diverse squadre, in azione con le idrovore, per fronteggiare i numerosi allagamenti. Le situazioni di maggiore criticità per il traffico sono nel sottopasso che conduce dall’uscita di piazza Italia del raccordo autostradale Pescara-Chieti a piazza della Marina, che è stato interdetto al traffico. In campo anche Polizia locale, Ambiente, Pescara energia e Aca per ciò che riguarda le pompe di sollevamento che stanno funzionando, ma con difficoltà. Le squadre sono tutte in azione, insieme ai Vigili del fuoco.

