Maltempo sul Monte Bianco, 4 alpinisti dispersi

agenzia

Due italiani bloccati sotto la vetta

AOSTA, 08 SET – Quattro alpinisti sono dispersi sul Monte Bianco da ieri. Si tratta di due italiani e due coreani. Gli scalatori italiani, secondo quanto riferito dal soccorso alpino valdostano, sono rimasti bloccati a causa del maltempo nei pressi della vetta a oltre 4500 metri di quota. Dei coreani invece non si hanno notizie sulla posizione. I soccorritori questa mattina hanno tentato di salire in quota a piedi ma hanno dovuto rinunciare per le proibitive condizioni meteo.

