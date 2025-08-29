Maltempo, tromba d’aria in Versilia, allagamenti a Massa

agenzia

Fronte temporali attraversa la Toscana da Corsica verso Firenze

FIRENZE, 28 AGO – Primi eventi meteoclimatici intensi stasera con l’arrivo di un sistema temporalesco molto forte sulla Toscana dove c’è allerta arancione. Una tromba d’aria ha colpito il litorale della Versilia. A Tonfano si lamentano danni agli stabilimenti balneari, alle cabine e alle tende, strappate dal vento, alle attrezzature. I balneari stanno verificando gli effetti del maltempo. Interventi della protezione civile a Massa per allagamenti. Il fronte temporalesco intenso dalla Corsica e dal Mar Ligure si è portato sulla costa della Toscana, distendendosi dalla provincia di Massa Carrara al Livornese con forti precipitazioni e raffiche di vento. Oltre 67 mm di pioggia in un’ora a Stazzema (Lucca), 51 mm in un’ora a Carrara. I temporali raggiungono stasera anche le zone interne della Toscana, nelle provincia di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. Temporali nella zona di Firenze e provincia, con tuoni e fulmini, sono in corso. Il Comune di Pistoia ha emesso un’ordinanza cautelativa per cui fino alle 7 di domani mattina resteranno chiusi al pubblico parchi, impianti sportivi e le piste ciclabili che si trovano sulle sponde del fiume Ombrone Pistoiese. Annullati anche gli eventi previsti per stasera tra cui la proiezione di un film all’aperto in via delle Pentole nell’ambito del ciclo estivo “Cinema sotto le stelle”. A Viareggio chiuso lo svincolo della tangenziale al quartiere del Cotone per la caduta di alberi sulla carreggiata. L’Anas è sul posto. Cadute piante sulle automobili in sosta nella zona della Capannina di Viareggio. A Torre del Lago incendio di una cabina piccola elettrica ne pressi di un’abitazione in via Verdi. Sul posto i vigili del fuoco. Le raffiche di vento hanno battuto la costa toscana fino a picchi di 100 km/h. Il fronte temporalesco dalla provincia di Firenze va verso est.

