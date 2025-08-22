Sfoglia il giornale

Maltempo: tromba d’aria in Versilia, danneggiati stabilimenti

Ieri sera in zona Fiumetto, a Marina di Pietrasanta

Di Redazione |

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 22 AGO – Una tromba d’aria si è verificata ieri sera in Versilia a Marina di Pietrasanta (Lucca), nella zona di Fiumetto, causando danni ad alcuni stabilimenti balneari della zona. I balneari colpiti si sono rimboccati le maniche per cercare di sistemare la spiaggia in modo da poter ospitare la clientela dopo il maltempo di queste ultime ore.

