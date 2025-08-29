Maltempo, tromba d’aria in Versilia e allagamenti a Massa

agenzia

Decine di interventi dei vigili del fuoco. Vento a 100 km/h

FIRENZE, 29 AGO – Ancora decine di interventi dei vigili del fuoco in corso in Toscana per il maltempo che la notte scorsa ha tagliato la regione da ovest a est, partendo dalla Corsica fino all’Appennino di Firenze. Una tromba d’aria ha colpito il litorale della Versilia. A Tonfano, Marina di Pietrasanta, Viareggio danni agli stabilimenti balneari, alle cabine, alle tende in spiaggia strappate dal vento, alle attrezzature. I balneari stanno verificando gli effetti. Interventi della protezione civile a Massa per allagamenti, piante a terra, strade non praticabili. Vento con raffiche oltre i 100 chilometri orari. A Massa, in via Oliveti, due auto sono rimaste bloccate nel sottopasso completamente invaso dall’acqua. A Carrara in un’ora sono caduti 51 millimetri di pioggia. Allagamenti a Marina di Carrara e Avenza. E’ andata via la corrente elettrica per alcune ore nella frazione di Bonascola. Disagi anche in Lunigiana, a Fosdinovo e Fivizzano con numerosi problemi alle linee elettriche. Circa 40 interventi in provincia di Lucca, soprattutto nel capoluogo e a Viareggio. Alberi abbattuti, rami pericolanti, dissesti statici del terreno, smottamenti, tegole pericolanti e incidenti stradali causati dal fondo bagnato o fangoso. Squadre di pompieri in azione anche a Pisa e nella provincia per alberi e rami pericolanti o caduti. Nottata impegnativa pure a Pistoia dove un intenso nubifragio che ha colpito il territorio nella nottata di ieri ha causato caduta di alberi e danni a tetti e cornicioni.

