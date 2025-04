Maltempo, vigili fuoco salvano tre persone bloccate in auto

agenzia

Nell'Alessandrino intervenuti anche per una voragine a Ottiglio

ALESSANDRIA, 17 APR – I vigili del fuoco di Alessandria hanno salvato tre persone rimaste bloccate in un’auto per l’acqua sulla strada provinciale 494 vicino all’abitato di Valmadonna. Insieme ai carabinieri a Ottiglio sono intervenuti invece per una grossa voragine aperta sulla strada che costeggia alcune abitazioni abbandonate. Taglio di piante pericolanti, allagamenti, smottamenti, soprattutto nelle zone fra Alessandria e Casale Monferrato, oltre all’Acquese, sono stati gli impegni di queste ore per i pompieri

