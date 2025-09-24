Maltempo: Zaia, firma stato emergenza per il Veneto

agenzia

Oltre 90 interventi vigili Fuoco, attiva anche Protezione Civile

VENEZIA, 24 SET – Sono stati 90 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco dalla serata di ieri per il maltempo che ha colpito il Veneto con allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade. Al lavoro da ieri pomeriggio anche la Protezione civile del Veneto e le forze dell’ordine. Maggiormente interessate le province di Padova, Rovigo e Venezia. Vista la situazione, il presidente del Veneto, Luca Zaia,ha annunciato di aver firmato lo stato di emergenza regionale: “I tecnici regionali – rileva Zaia – effettueranno assieme ai sindaci un primo censimento dei danni e delle aree colpite. Seguendo l’evolversi delle perturbazioni, nelle prossime ore saranno aggiornati gli ambiti interessati e verificati gli effetti sui territori colpiti; il fascicolo resterà aperto fino al termine dell’emergenza”. Sono stati 30 gli interventi effettuati nel rodigino, soprattutto nei comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle: le squadre di Adria, Castelmassa e Rovigo, con il supporto di unità da Padova e Verona, sono impegnate con motopompe ed idrovore per garage e seminterrati allagati. 40 gli interventi in provincia di Padova per danni d’acqua. Le squadre della centrale di Padova, di Cittadella e dei volontari di Borgoricco sono al lavoro nell’alta padovana, nella zona di Trebaseleghe. Inviati rinforzi da Treviso e Vicenza con le motopompe.20 interventi in provincia di Venezia nella zona di Mirano, Salzano e Noale “La Protezione civile – spiega Zaia – ha segnalato in particolare un sistema temporalesco, sviluppatosi intorno alle 23 sul Delta del Po. La stazione di Porto Tolle-Pradon ha registrato un’intensità di 56.6 mm/h. In seguito le precipitazioni si sono esaurite sui settori centro-meridionali, con fenomeni al più locali, mentre hanno continuato ad interessare le Prealpi, la pianura e la costa nord-orientale. Stamattina le piogge sono assenti su gran parte del territorio regionale fatto salvo locali temporali tra Treviso e Spresiano e sulle Dolomiti occidentali, non sufficienti a determinare incrementi significativi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua regionali o eventuali criticità”. Le previsioni per la mattinata indicano probabilità di rovesci e temporali sparsi, a partire dalla pianura meridionale in spostamento verso est/nord-est, dove potranno essere anche intensi. Le precipitazioni tenderanno poi temporaneamente ad esaurirsi nel primo pomeriggio; si attenuerà anche la bora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA