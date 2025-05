Maltratta invalida e le sottrae 350mila euro, denunciato

agenzia

Indagini a Pisa scattate dopo segnalazioni vicini e conoscenti

PISA, 24 MAG – Avrebbe maltrattato per sette anni l’anziana per la quale lavorava come badante e, approfittando della sua fiducia, le avrebbe sottratto denaro per oltre 350mila euro. Per questo un uomo di 44 anni è stato denunciato ed è stato disposto a suo carico l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dall’anziana. E’ quanto reso noto dalla squadra mobile di Pisa le cui indagini sono scattate a seguito di segnalazioni ricevute da vicini di casa e conoscenti della donna. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana, invalida e non autosufficiente, era stata di fatto abbandonata a se stessa dal badante: l’avrebbe lasciata in uno stato di scarsa igiene, non somministrandole i pasti e, anche, minacciandola di passare alle vie di fatto qualora lo avesse licenziato. Il 44enne si sarebbe anche impossessato dei suoi risparmi prelevando contanti dalla carta bancomat della donna e riscuotendo assegni a firma della stessa.

