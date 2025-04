Maltratta moglie e figli, i carabinieri lo arrestano

agenzia

A Vignole Borbera (Alessandria), la donna aveva già denunciato

VIGNOLE BORBERA, 14 APR – Violenze fisiche, soprusi e minacce che hanno turbato la vita di un’intera famiglia di Vignole Borbera (Alessandria); un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per piccoli reati, ha picchiato per l’ennesima volta la moglie che, solo pochi giorni fa, aveva denunciato i maltrattamenti anche nei confronti dei figli. Dopo l’ennesima richiesta di aiuto, i carabinieri di Serravalle Scrivia sono intervenuti, trovando la donna in lacrime. Il marito è scappato appena intuito l’arrivo dei soccorsi e la pattuglia si è messa sulle sue tracce, rintracciandolo in poco tempo. È stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. La moglie, ricevute le cure necessarie in pronto soccorso, ha fatto rientro a casa, riabbracciando i bambini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA