Maltrattamenti a bimbi asilo privato, arrestate due operatrici

agenzia

Operazione dei Carabinieri nel vicentino

Due operatrici e socie di un asilo privato sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini loro affidati. Le due, in episodi documentati anche dalle telecamere installate dalle forze dell’ordine, avrebbero percosso in più occasioni alcuni dei piccoli. Ad accorgersi che qualcosa non andava, anche nell’atteggiamento mostrato dai figli, sono stati alcuni genitori, che hanno segnalato questi sospetti ai Carabinieri. L’attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ha consentito di confermare, tramite le immagini di telecamere posizionate all’interno dell’asilo, che effettivamente le due donne, proprietarie dell’asilo, avrebbero maltrattato fisicamente alcuni bimbi. Ieri mattina, in presenza di ulteriori episodi messi in evidenza dalle telecamere, i militari sono intervenuti nella struttura traendo in arresto in flagranza differita le due donne, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Alle due sono stati concessi gli arresti domiciliari.

