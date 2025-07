Maltrattamenti in un asilo, 3 maestre sospese nel Rodigino

agenzia

I fatti avvenuti da novembre, vittime piccoli da 3 a 5 anni

ROVIGO, 11 LUG – Tre maestre di una scuola per l’infanzia di Polesella (Rovigo) sono state sospese dal servizio per un anno su ordine del giudice per le indagini preliminari di Rovigo, che ha accolto la richiesta della locale Procura – che ne dà notizia in serata – per l’ipotesi di reato di maltrattamenti e abuso di potere nei confronti dei piccoli alunni, tra 3 e 5 anni. I fatti per cui le donne, di 58, 61 e 44 anni, sono accusate sarebbero avvenute più volte, a partire dal novembre scorso. Il Gip ha disposto l’interrogatorio delle indagate, che si è svolto martedì scorso. Le misure cautelari sono state eseguite oggi dai Carabinieri di Polesella. L’indagine dei militari è nata dalla denuncia di un genitore ed è stata svolta con testimonianze, intercettazioni ambientali audio-video per 30 giorni presso la scuola, che avrebbero confermato l’ipotesi di reato. I piccoli venivano quotidianamente ripresi con urla, ingiurie, umiliazioni, privazioni, minacce e piccoli castighi, come la sottrazione delle scarpe, il temporaneo isolamento dal gruppo, la sottrazione della coperta o di un pupazzetto, frasi umilianti e strattonamenti. Il gip ha adottato l’interdizione in base ai gravi indizi emersi, ma anche per l’esigenza di evitare la reiterazione di reati analoghi, nonché dal fatto che le indagate sono titolari di contratti a tempo indeterminato come educatrici di infanzia, risultando ancora in servizio.

