Maltrattamenti su disabili, otto arresti in Piemonte

Contestato anche un episodio di presunta violenza sessuale

TORINO, 19 GIU – Per gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive, ospiti di una Comunità nel Pinerolese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia, i carabinieri del Nas hanno eseguito otto ordini di custodia cautelare nei confronti di sette operatori socio-sanitari e di uno psicoterapeuta. Sono anche state fatte sei perquisizioni domiciliari. A carico di uno di loro – si legge in una nota – “sono stati raccolti gravi indizi che lo ritengono responsabile anche di violenza sessuale nei confronti di un ospite disabile, consistenti in toccamenti e palpeggiamenti delle parti intime”. Gli arrestati sono stati tutti sottoposti agli arresti domiciliari. Gli arresti – spiegano i carabinieri – sono la prosecuzione dell’operazione dello scorso 17 aprile (erano stati arrestati tre operatori). “Le indagini consentivano di svelare le condotte abituali tenute nei confronti degli ospiti disabili, sottoposti a gravi umiliazioni e violenze fisiche e verbali. L’attività investigativa ha evidenziato la presenza di quotidiani episodi di maltrattamenti, consistenti in ingiurie, strattoni, schiaffi, percosse, nonché continui atteggiamenti vessatori, intimidatori e di scherno sia a livello fisico che psichico”.

