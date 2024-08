Maltrattano bambino di 2 anni, arrestati madre e il compagno

agenzia

L'indagine dopo una visita al pronto soccorso e l'allarme medici

BERGAMO, 13 AGO – I carabinieri di Bergamo e di Ponte San Pietro hanno arrestato una donna di 18 anni e il compagno, di 32, per maltrattamenti ai danni del figlio di lei, un bambino di appena due anni. L’indagine è scaturita da una segnalazione dei sanitari del Pronto soccorso pediatrico del policlinico di Ponte San Pietro: durante una visita al bambino, accompagnato dalla madre il 17 luglio scorso per difficoltà nella deambulazione, i medici avevano rilevato numerose lividi sul corpicino. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito ai militari di raccogliere gravi elementi a carico sia della madre sia del compagno del piccolo, che a più riprese avrebbero percosso il bambino. I due sono stati portati alla casa circondariale di Bergamo e, dopo l’interrogatorio di convalida del gip del tribunale di Bergamo, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora in un comune della provincia di Foggia. Il bambino, invece, è stato provvisoriamente affidato a una comunità, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria minorile di Brescia.

