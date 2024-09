Mamma e bimba morte nel Piave, sabato i funerali a Miane

agenzia

Nulla osta per la sepoltura dalla Procura di Treviso

TREVISO, 18 SET – Si svolgeranno il 21 settembre i funerali di Susanna Recchia, 45 anni, e della figlioletta di tre anni Mia, trovate morte nel Piave, a Vidor (Treviso) dopo che la donna vi si era gettata la sera di cinque giorni fa. Il rito funebre si terrà nel primo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Miane. Il sindaco del Comune trevigiano ha proclamato per quel giorno il lutto cittadino. Il nulla osta per la sepoltura è stato dato dalla Procura della Repubblica di Treviso dopo gli accertamenti svolti che indicherebbero che si è trattato di un omicidio-suicidio. Gli ulteriori esami disposti lunedì scorso dal pm, Barbara Sabbatini, titolare dell’inchiesta, non avrebbero infatti riscontrato altri elementi diversi da quello di un gesto volontario della donna, che stava attraversando un periodo di disagio psicologico, e che si è trascinata con sé la figlia Mia nelle acque del Piave.

