Mamma e figlio affrontano insieme l’esame di maturità a Pesaro

Si era ritirata perché incinta, 18 anni dopo si diploma con lui

PESARO, 29 GIU – Mamma e figlio, fianco a fianco, per affrontare l’esame di maturità all’Istituto Alberghiero di Pesaro. È quanto racconta il Resto del Carlino, che riporta la storia di Giulia Cenci, 36 anni, e del figlio Samuele La Casa, 18 anni, entrambi impegnati con gli esami di Stato nello stesso istituto, nello stesso anno e con le stesse date per le prove scritte. Una casualità nata dalla scelta di Giulia che, 18 anni fa, aveva interrotto gli studi a un passo dal diploma dopo aver scoperto di essere incinta e che quest’anno aveva deciso di terminare quel percorso interrotto per il figlio, riprendendo in mano i libri, affrontando così la maturità assieme a Samuele. Dopo un anno sabbatico dal lavoro, si è preparata da privatista seguendo i programmi scolastici autonomamente, conciliando lo studio con gli impegni familiari e, nonostante i percorsi differenti (Giulia da esterna, Samuele come studente interno), gli esami di maturità hanno unito madre e figlio. Samuele ha aiutato la madre nelle procedure burocratiche per accedere agli esami, mentre lei ha dato una mano al figlio nella preparazione di matematica. La prova orale di Giulia si è svolta pochi giorni prima di quella del figlio (prevista per mercoledì). Alla fine dell’esame, tutta la famiglia si è riunita per festeggiare, incluso il padre di Giulia, Giuliano Cenci, tenuto all’oscuro fino all’ultimo e che, convinto di trovarsi lì per sostenere il nipote, si è trovato davanti invece la figlia appena uscita dall’orale.

