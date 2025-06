Mamma Giulia Tramontano, non posso difenderti da ingiustizia

agenzia

Post Instagram a 48 ore sentenza che ha escluso premeditazione

MILANO, 27 GIU – “Spero che in quelle cuffie tu stia ascoltando la mia voce che ti chiede scusa perché non posso far niente ancora una volta. Non posso difenderti dall’ingiustizia subita, ma spero anche che tu ascolti la mia voce che ti dice ti amo Giulia e di te mi manca tutto”. Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, mamma di a Giulia Tramontano, a due giorni dalla sentenza del processo di appello con cui è stata confermata la condanna all’ergastolo di Alessandro Impagnatiello, escludendo però l’aggravante della premeditazione. Giulia, 29 anni e incinta, è stata uccisa il 27 maggio 2023 nella sua abitazione a Senago, nel Milanese.

