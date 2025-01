Mamma neonata rapita, ho pensato il peggio, di non rivederla più

agenzia

'Accanto c'è sempre stata una poliziotta, Samantha, un angelo'

CATANZARO, 22 GEN – “Al momento sono felice. E’ stato un incubo e in quei momenti ho pensato il peggio, di non rivederla più. Poi tutta la Calabria si è data da fare per trovare la mia bambina. Poliziotti, carabinieri, tutte le forze dell’ordine, tutti quanti. Accanto a me c’è sempre stata una poliziotta, Samantha, un angelo”. Così Valeria, la mamma di Sofia, la neonata rapita e ritrovata della Polizia, ha ricordato i terribili momenti vissuti dal momento della scomparsa della figlia al ritrovamento. La donna è ancora ricoverata nella clinica Sacro Cuore dove ha partorito. Anche lo choc subito ha suggerito ai sanitari di trattenerla ancora. E’ probabile che la donna e la neonata possano tornare a casa domani o al più tardi dopodomani.

