Mamma scappata da ospedale con figlia, forse aiutata da qualcuno

agenzia

Potrebbe essere tornata in Francia dove viveva fino a 2 mesi fa

GENOVA, 09 GIU – Potrebbe non essere scappata da sola la donna tunisina di 25 anni scomparsa il 4 giugno dall’ospedale Villa Scassi insieme alla figlia neonata. E’ l’ipotesi al vaglio degli investigatori che da giorni cercano la giovane donna. La ragazza viveva, fino a poco tempo fa, in Francia da dove si sarebbe allontanata per andare da una amica perché il compagno l’aveva picchiata. E forse, è il ragionamento degli inquirenti, potrebbe essere stato proprio il compagno ad averla aiutata ad allontanarsi dall’ospedale. A Genova la donna ha vissuto per alcuni giorni in strada, poi il 23 aprile è stata ricoverata all’ospedale di Villa Scassi per partorire e qui era rimasta per monitorare le condizioni di salute della piccola. Viste le condizioni di precarietà era stato avviato un inter per affidarla a una comunità o una casa-famiglia dove poter rimanere con la figlia. Il 6 giugno era stata fissata una udienza in tribunale per iniziare l’iter non di adozione ma appunto di affidamento per entrambe. Nel frattempo, è quanto hanno appurato gli inquirenti, il compagno sarebbe venuto in Italia e avrebbe fatto visita a madre e bimba per due volte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA