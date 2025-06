Mamma siciliana lancia l’allarme ed evita il peggio nella piscina romana con l’eccesso di cloro

il caso

Ma cinque bambini sono rimasti intossicati

E’ stata una donna palermitana di 36 anni ad avitare il peggio nella piscina della Borghesiana a Roma dove cinque bambini hanno avvertito malori. «Mamma, l’acqua sta diventando gialla» è stato l’allarme lanciato da uno dei cinque bambini intossicati alla mamma, una 36enne originaria di Palermo, che ha poi fatto uscire gli altri piccoli e chiamato i soccorsi.

I Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo, l’Iperium Eventi, in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. Trasportati al pronto soccorso, due sono stati dimessi subito, due sono stati ricoverati in reparto pediatrico e il più grave, 9 anni, è ancora ricoverato in terapia intensiva e rischia danni neurologici.

«L apiscina agibile – hanno detto i titolari – è tutto a norma. Siamo in regola con assicurazione, Asl. Lavoriamo senza sosta e con tanti sacrifici. Si è trattato di un danno accidentale. Sono stato io, alle 10.26 di ieri, a chiamare il 112. I bambini tossivano, non respiravano. Ho scritto alla mamma, sono tutti suoi i 5 piccoli che erano in piscina. Ora vorrei solo che tornassero tutti a star bene».