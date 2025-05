Mamme gay: sindaco Padova, oggi vincono i diritti fondamentali

agenzia

Dopo pronuncia della Consulta sulle madri intenzionali

PADOVA, 22 MAG – “Sono commosso. Avevo deciso come sindaco e nonno di combattere questa battaglia di civiltà fino in fondo a fianco delle mamme, delle piccole e dei piccoli. Oggi vincono i diritti fondamentali di tutte e tutti, gli interessi inalienabili delle bambine e dei bambini”. Lo afferma Sergio Giordani, sindaco di Padova, città dove è nato il movimento delle ‘mamme Arcobaleno”. “Un passo avanti per l’Italia che abbiamo costruito con tenacia anche da Padova – aggiunge Giordani – con tante associazioni e cittadini che non hanno mai mollato. Ho sempre detto che sulla Costituzione ho giurato e che la Costituzione avrei applicato. Questa pronuncia mi ripaga di tanto fango ricevuto da chi mi accusava di essere fuori legge. Una posizione la loro inumana e da oggi pure incostituzionale”. “Guardare negli occhi quei neonati e quelle mamme – conclude – resta tutt’oggi una delle emozioni più grandi che ho provato e continuo a provare come primo cittadino”.

