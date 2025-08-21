Mamme Leoncavallo, lo sfratto è una tragedia

agenzia

'Spazio via Watteau è andato, 30 giorni per prendere cose'

MILANO, 21 AGO – “È uno sfratto esecutivo. Avremo 30 giorni per trovare un accordo con la proprietà per prendere un po’ di cose”: lo sfratto dallo spazio di via Watteau, questa mattina, ha colto di sorpresa le Mamme del Leoncavallo, che stanno cercando di fare un punto della situazione. “Di certo il Leoncavallo è andato”, constatano con tristezza, parlando di “una tragedia, ma preferendo aspettare per altre dichiarazioni”.

