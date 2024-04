Mandava carne putrefatta all’ ambasciatore di Israele a Roma

agenzia

Digos indaga su esponente dell'estrema sinistra filopalestinese

ROMA, 13 APR – Mandava pacchi con carne animale putrefatta all’ambasciatore di Israele a Roma, Alön Bar. Per questo ieri, dopo un’articolata attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Roma, la Digos di Roma e di Latina, col coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno eseguito una perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di un cittadino italiano residente a Sezze (Latina). Gli episodi si sono verificati tra febbraio e marzo scorsi quando, da diversi uffici postali della zona, uno a Roma, il 9 febbraio, uno a Terracina (Latina), il 15 febbraio e l’altro a Isola del Liri (Frosinone), il 14 marzo, sono stati inviati dei plichi contenenti carne animale putrefatta, indirizzati all’ambasciatore di Israele a Roma, Alön Bar. Le indagini hanno consentito di focalizzare l’attenzione su un uomo che, secondo quanto ricostruito, avrebbe agito in tutte le occasioni segnalate, con le stesse modalità di esecuzione, con il plico già confezionato, indicando sui colli postali mittenti inesistenti. Ieri, presso l’abitazione dell’uomo, un 51enne, dipendente a tempo indeterminato del Ministero delta Pubblica Istruzione e noto alle forze dell’ordine in quanto appartenente ad ambienti della estrema sinistra filopalestinese, la Digos ha rinvenuto e sequestrato gli indumenti presumibilmente indossati in occasione delle azioni illecite e altri elementi ritenuti utili alla ricostruzione delle ipotesi investigative. Sono in corso accertamenti su devices oggetto di sequestro.

