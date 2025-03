Manfredi, metrò in tilt per personale in malattia, inaccettabile

agenzia

Bisogna ragionare rispettando le regole

(V. Terza giornata nera per i trasporti… delle 14.34) (ANSA) – NAPOLI, 30 MAR – “Questo non è stato uno sciopero. Il personale si è messo in malattia ed è un comportamento che stigmatizzo fortemente”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto alle difficoltà che si stanno registrando da alcuni giorni sulla linea 1 (e non solo) della metropolitana. Nel ricordare che domani si terrà una riunione ad hoc, il primo cittadino ha aggiunto: “Ci possono essere state delle incomprensioni, nell’ultima busta paga ci sono state delle decurtazioni che poi si valuterà come riuscire a compensare, ma non ci si può mettere in malattia e bloccare la metropolitana. E’ una cosa inaccettabile, noi dobbiamo ragionare rispettando le regole”. Manfredi ha infine espresso l’auspicio che “tutto rientri in tempi molto rapidi, ma sicuramente non è stata una pagina positiva per la città e per l’Anm su cui noi stiamo profondendo degli sforzi enormi”.

