Manfredi, nel 2025 tanti obiettivi per migliorare la città

agenzia

'Lavoriamo sulla qualità della vita dei napoletani'

NAPOLI, 30 DIC – “Per il 2025 abbiamo tanti obiettivi per migliorare la città e la qualità della vita dei napoletani”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a poche ore dall’inizio del nuovo anno. In particolare, il primo cittadino ha indicato tra le azioni e attività per il nuovo anno la necessità di andare avanti sui grandi progetti finanziati dal Pnrr tra cui l’Albergo dei poveri, l’abbattimento delle Vele e la rigenerazione urbana di Scampia, di Taverna del Ferro, dei Bipiani di Ponticelli, ma anche il proseguimento del piano dei trasporti con l’apertura delle nuove stazioni della linea 1 della metropolitana, e i progetti di recupero e di riqualificazione dell’area est di Napoli e di Bagnoli.

