Manfredi, pace obiettivo primario del nostro Paese

Festa della Repubblica ricorda principi sanciti da Costituzione

NAPOLI, 02 GIU – “La Festa della Repubblica è una occasione importante per ricordare i principi di pace che sono stati sanciti dalla nostra Costituzione”. Così il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, che ha partecipato a Roma alla cerimonia per la festa del 2 giugno. “Ce lo ha ricordato – aggiunge Manfredi – il Presidente della Mattarella nel suo messaggio. La pace rappresenta un obiettivo primario del nostro Paese e una politica di non aggressione ma di difesa dei principi e dei valori della libertà sono uno degli obiettivi fondamentali della Repubblica italiana”.

