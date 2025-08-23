Mangia formaggio fatto con latte crudo, bimbo di un anno in condizioni critiche

padova

Sindrome emolitico-euremica (Seu), è ricoverato a Padova

Nell’estate che sta segnando il record in Europa di virus trasmessi dalle zanzare, riesplode anche la paura per la Sindrome emolitico-euremica (Seu), che nei bambini può anche portare al decesso se non curata in tempo. Un bambino bellunese di un anno è ricoverato in condizioni critiche nella Nefrologia della Pediatria di Padova dopo ch i genitori gli avevano dato da mangiare un formaggio fatto con latte crudo di mucca.

I sintomi della malattia, dovuta alla contaminazione da Escherichia coli (Stec) – spesso in fase di mungitura – hanno iniziato a manifestarsi pochi giorni dopo. Portato all’ospedale di Belluno, i medici hanno capito che le condizioni del bimbo erano critiche e ne hanno disposo il trasferimento alla Nefrologia dei bambini nell’azienda ospedaliera di Padova, dove è sottoposto a terapia per la cura dell’insufficienza renale.Uno dei farmaci d’elezione per questa malattia è l’eculizumab (un anticorpo monoclonale umanizzato contro il fattore C5 del sistema del complemento), che – spiega il sito dell’istituto Mario Negri di Milano – «ha una elevata percentuale di efficacia; mentre prima fino a circa il 40% dei pazienti doveva iniziare la dialisi dopo il primo episodio di SEU, con Eculizumab la percentuale scende fino al 10-15%».

L’efficacia l’eculizumab per la cura della Sindrome emolitico-euremica venne scoperta in modo casuale, nel 2011, da una nefrologa, Anne-Laure Lapeyraque, dell’ospedale Sainte Justine University Hospital Center di Montreal, che di fronte ad una bambina di tre anni in gravi condizioni pensò di usare un farmaco impiegato per la cura di altri disturbi con sintomi simili, l’eculizumab; la bimba guarì.