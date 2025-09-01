Mangiano tonno in un risto-bar a Cagliari, 11 intossicati

Alimentare

L'episodio è avvenuto in centro, indagano i carabinieri

Undici persone sono rimaste intossicate dopo aver pranzato in un bar-ristorante del centro di Cagliari. Si tratta di adulti, probabilmente dipendenti di uffici in pausa pranzo. Tutti avrebbero mangiato una pietanza preparata con tonno. Nel giro di breve tempo, in momenti diversi, si sono sentiti male. Nausea, mal di stomaco per molti di loro, per altri, invece, una reazione allergica con rush cutaneo. Sul posto il 118 che ha trasportato nei pronto soccorso 10 intossicati, una undicesima persona si è presentata in ospedale autonomamente. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Le condizioni degli intossicati non sono gravi.

