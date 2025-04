Manifestazione 15 marzo, Gdf acquisisce da Campidoglio documenti

agenzia

Comune Roma su piazza pro-Europa, 'atto dovuto, collaboriamo'

ROMA, 10 APR – La Guardia di Finanza ha acquisito dal Campidoglio la documentazione relativa alla manifestazione pro Europa dello scorso 15 marzo in piazza del Popolo. È quanto si apprende da fonti di Roma Capitale che specificano che si tratta di “un atto dovuto a seguito degli esposti che sono stati presentati”. L’Amministrazione Capitolina, inoltre, spiegano le stesse fonti, ha ritenuto opportuno consegnare, nello spirito di un’ampia collaborazione, ulteriori documenti e informazioni, utili a fornire un quadro puntuale in merito alla manifestazione. Gli accertamenti della Guardia di Finanza sarebbero stati disposti nell’ambito di indagini sui costi sostenuti dall’amministrazione comunale per la manifestazione. “La Guardia di Finanza, nei giorni scorsi, si sarebbe recata in Campidoglio a seguito dei vari esposti, tra cui il mio, presentati dopo lo sperpero di 350 mila euro da parte del Campidoglio per la manifestazione”, afferma il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Prendo atto, con soddisfazione, che l’indagine sta andando avanti per accertare le possibili malefatte del sindaco”, aggiunge.

