Manifestazione contro armi in porto Genova, mezza città in tilt

agenzia

'Blocchiamo transito per fermare massacro popolo palestinese'

GENOVA, 25 GIU – Varchi del porto bloccati e traffico in tilt a Genova per la manifestazione pro Palestina indetta da varie sigle tra cui i portuali del Calp, l’assemblea contro la guerra, i sindacati Si.Cobas e Usb e varie altre associazioni. Il presidio è cominciato alle 6 di questa mattina con il blocco del varco portuale di San Benigno. Ora i manifestanti, oltre 500, stanno bloccando anche il varco Etiopia a Sampierdarena e potrebbero in mattinata dirigersi anche verso il varco successivo verso ponente. Per questo Lungomare Canepa e la strada Guido Rossa sono al momento chiuse con importanti ripercussioni sul traffico cittadino e sulle uscite autostradali di Genova Cornigliano e Genova Ovest. Anche in autostrada sono segnalati blocchi e code. In mattinata sono attesi alcuni pullman di manifestanti in arrivo da Roma, Firenze e Bologna. Il blocco potrebbe durare tutta la giornata. Per i manifestanti il porto di Genova è il transito “da dove passano massicciamente le armi che contribuiscono al massacro del popolo palestinese” per cui “bloccando il porto di Genova, simbolicamente blocchiamo la guerra nella sua configurazione logistica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA